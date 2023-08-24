KKM artış hızında yavaşlama sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 358 milyar TL'den 3 trilyon 404,5 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 372 milyar TL'den 10 trilyon 366 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 12 trilyon 849 milyar TL'den trilyon 987,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 422 milyar TL'den 1 trilyon 418,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 871,9 milyar TL'den 865,1 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar 172 milyar TL'den 172,2 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 18 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.