KKM bakiyesinde sona doğru: 1,6 milyar TL daha azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 23 Ocak haftasına ilişkin verileri, bankacılık sektöründe kredi ve mevduat hacmindeki artışın devam ettiğini, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’ndaki gerilemenin ise sürdüğünü gösterdi.

Buna göre, toplam krediler 23 trilyon 205,9 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki haftada kredi hacmi 23,07 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Tüketici kredileri 2 trilyon 945,6 milyar TL’ye çıkarken, bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 747,9 milyar TL oldu.

Ticari ve diğer krediler 17 trilyon 512,4 milyar TL’ye yükselirken, taksitli ticari krediler 3 trilyon 514,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Kurumsal kredi kartları bakiyesi ise haftalık bazda düşüş göstererek 824,47 milyar TL’ye geriledi.

Sektörde takipteki alacaklar 616,07 milyar TL’ye yükselerek artış eğilimini sürdürdü. Toplam menkul değerler 7 trilyon 98,4 milyar TL olarak kaydedilirken, toplam mevduat 27 trilyon 904,1 milyar TL’ye yükseldi.

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’ndaki çözülme dikkat çekti. KKM bakiyesi geçen hafta 1,61 milyar TL azalarak 3,15 milyar TL’ye geriledi. Önceki hafta bu tutar 4,76 milyar TL düzeyindeydi.

Diğer taraftan, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 183,8 milyar TL’ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerler 3 trilyon 983,4 milyar TL oldu. Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 329,8 milyar TL, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler ise 653,55 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün yabancı para net genel pozisyonu 9,36 milyar TL’ye gerilerken, yasal özkaynaklar 5 trilyon 224,5 milyar TL’ye yükseldi.