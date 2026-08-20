Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 14 Ağustos haftasında toplam krediler 27 trilyon 683,3 milyar TL'ye yükselerek önceki haftaya göre yaklaşık 201 milyar TL arttı.

Tüketici kredileri 3 trilyon 446,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 3 trilyon 430,4 milyar TL'ye yükseldi. Ticari ve diğer krediler 20 trilyon 806,3 milyar TL'ye, taksitli ticari krediler ise 4 trilyon 221,0 milyar TL'ye çıktı. Kurumsal kredi kartları 1 trilyon 62,1 milyar TL'ye yükselirken, takipteki alacaklar 833,30 milyar TL'ye ulaştı.

KKM büyüklüğü 4 milyon TL'ye geriledi

Toplam menkul değerler 7 trilyon 844,2 milyar TL'ye yükselirken, toplam mevduat 31 trilyon 810,0 milyar TL'ye çıktı. Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) gerilemesini sürdürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda 47 milyon TL azalarak 4 milyon TL'ye indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 11 trilyon 154,9 milyar TL'ye yükseldi. Bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 534,2 milyar TL olurken, yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 657,2 milyar TL'ye, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler 876,93 milyar TL'ye yükseldi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu -2 trilyon 777 milyar TL olurken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 2 trilyon 809,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Yabancı para net genel pozisyonu 32,73 milyar TL'ye geriledi. Öte yandan bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 935,9 milyar TL'ye yükseldi.