  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. KKM dönemi resmen sona erdi
Takip Et

KKM dönemi resmen sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili tebliği yürürlükten kaldırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KKM dönemi resmen sona erdi
Takip Et


TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin 21 Aralık 2021 tarihli düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Altın hesaplarından TL'ye dönüşümü destekleyen tebliğ yürürlükten kaldırdıAltın hesaplarından TL'ye dönüşümü destekleyen tebliğ yürürlükten kaldırdıEkonomi

 TCMB tarafından hazırlanan "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı ve 21 Aralık 2021 tarihli düzenleme iptal edilmiş oldu.

 