KKM dönemi resmen sona erdi

TCMB tarafından hazırlanan "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

