KKM dönüşlerinde özel bankalara da döviz temini sağlanacak

Kaynaklara dayandırılan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşünde talep eden özel bankalara da doğrudan döviz temini imkanı sağlayacak.

Merkez Bankası, dün KKM dönüşleri için kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolarlık satış yapmıştı. Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, dün KKM dönüşleri nedeniyle piyasada oluşan döviz likidite ihytiyacının karşılanması için kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolar tutarında satış yapıldığını söylemişti.

Reuters'a yaptığı açıklamada yetkili, Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden satış yapmama duruşunun devam ettiğinin altını çizerek, "Kuru baskılama çabası yok. Yapılan işlem kura müdahale değil, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak ve oynaklığı azaltan bir likidite sağlama işlemi" diye konuşmuştu.