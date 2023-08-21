KKM düzenlemesi sonrası dalar kaç TL?

Geçen hafta 27,2415'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,89 değer kazancıyla 27,1073'ten tamamladı. Kur, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 27,1660'tan işlem görüyor.

Euro/TL ise yüzde 0,20 artışla 29,5530'dan, sterlin/TL de yüzde 0,07 değer kazancıyla 34,5790'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 103,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,05 üzerinde 1,0880'den işlem görüyor.

Bu hafta küresel piyasalarda Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.