KKM, faiz desteği ve tahvil kıskacıyla tekrar yükselişte

İSTANBUL / EKONOMİ

Kur korumalı mevduat hesaplarına giriş hız kesmeden devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 6 Ocak haftasından bu yana kesintisiz artışını sürdüren kur korumalı mevduat hesabı, 24 Şubat haftası itibariyle 1 trilyon 551,8 milyar liraya yükseldi. Bir haftada 51 milyar 973 milyon lira artan KKM’de 6 Ocak’tan bu yana yükseliş ise 181.8 milyar liraya ulaştı. Bu arada Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri de yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatının 24 Şubat haftasında parite etkisinden arındırılmış şekilde 4 milyar 157 dolar gerilediğini ortaya koydu. Son 6 haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 10.2 milyar dolar azalırken, KKM hacmi 178.4 milyar lira yükseldi.

BDDK verilerine göre KKM büyüme hızı son haftalarda güçlü ivme gösteriyor. Aralık ayının son, yılın ilk haftasında yüzde 3›ü aşan düşüşler yaşayan KKM büyüklüğü, Merkez Bankası›- nın döviz dönüşlü KKM mevduat faizinde üst sınırı kaldırması ve bankaların TL mevduat oranı hedefini yüzde 60’a yükseltmesiyle birlikte hızlandı. Uzmanlar hem bankacılık sektörü hem de gerçek ve tüzel kişiler için şu an KKM’nin finansal açıdan çok daha cazip olduğunu dile getirdi. Merkez Bankası’nın bankaların forward işlemlerinde yaptığı ayarlama sonrasında piyasada en ucuz forward imkanının da KKM’den olduğunu kaydeden piyasa uzmanları, tüzel kişilerin forward için de KKM’ye girdiğini söyledi. Şubat ayının ilk haftasında 48.9 milyar liralık haftalık büyüme gösteren KKM hacmi, 24 Şubat haftasında ise geçen haftaya göre yüzde 3,5 yükseldi ve yaklaşık 52 milyar lira büyüdü.

1.5 ayda 10.2 milyar dolar azalma

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 20 Ocak haftasından yani 6 haftadır sürekli geriliyor. 20 Ocak haftasında 616 milyon dolar, 27 Ocak haftasında 2 milyar 85 milyon dolar, 3 Şubat haftasında 1 milyar 46 milyon dolar, 10 Şubat itibariyle biten haftada 251 milyon dolar, 17 Şubat haftasında 2 milyar 16 milyon dolarlık azalış gerçekleşti. 24 Şubat haftasında ise 4 milyar 157 milyon dolarlık parite etkisinden arındırılmış düşüş oldu. Böylece 6 haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 10 milyar 171 milyon dolar azaldı. Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 886 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 2 milyar 271 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin Euro cinsi döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 830 milyon dolarlık çözülme dikkat çekti. Parite etkisinden arındırılmamış şekilde 13 Ocak haftasında 198 milyar 62 milyon dolar olan yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 24 Şubat ile biten hafta itibariyle 185 milyar 838 milyon dolara gerilemiş oldu.

Net rezervlerde 3 haftalık kayıp 6.9 milyar dolar

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervleri geçen hafta 1 milyar 201,8 milyon dolar azaldı. Böylece 17 Şubat haftasında 21 milyar 397,7 milyon dolar olan net rezervler 24 Şubat itibariyle 20 milyar 195,9 milyon dolara geriledi. 3 Şubat haftasında 27 milyar 92 milyon dolara yükselen IMF tanımlı net uluslararası rezervler son üç haftadır düşüş gösteriyor. 10 Şubat haftasında 2 milyar 654 milyon dolar, 17 Şubat haftasında 3 milyar 40 milyon dolar, 24 Şubat haftasında da 1 milyar 201,8 milyar dolar azalmayla 3 haftalık kayıp 6 milyar 896 milyon dolara ulaştı.

Toplam rezervlerde 1.4 milyar dolarlık düşüş

Öte yandan Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 121 milyar 170 milyon dolara geriledi. 24 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 409 milyon dolar azalışla 71 milyar 980 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Şubat›- ta 73 milyar 389 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 20 milyon dolar azalarak 49 milyar 210 milyon dolardan 49 milyar 190 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası›nın toplam rezervleri, 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 429 milyon dolar azalışla 122 milyar 599 milyon dolardan 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.

Sektörün kredi hacmi 8 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 24 Şubat itibarıyla 93 milyar 451 milyon lira artarak 7 trilyon 908 milyar 192 milyon liradan 8 trilyon 1 milyar 643 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 57 milyar 334 milyon lira yükselerek 9 trilyon 436 milyar 198 milyon liraya ulaştı. Verilere göre, tüketici kredileri, 24 Şubat itibarıyla 44 milyar 644 milyon lira artışla 1 trilyon 185 milyar 434 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 367 milyar 685 milyon lirası konut, 56 milyar 415 milyon lirası taşıt ve 761 milyar 334 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 489 milyon lira artarak 984 milyar 842 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,1 artışla 503 milyar 226 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 258 milyar 314 milyon lirası taksitli, 244 milyar 912 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 637 milyon lira azalarak 160 milyar 465 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 140 milyar 434 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yabancı yatırımcı 259.5 milyon dolarlık hisse sattı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 24 Şubat haftasında net 259.5 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 13.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2.1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Şubat itibarıyla 25 milyar 472,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Şubat›ta 25 milyar 633,7 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 282,8 milyon dolardan 1 milyar 309,2 milyon dolara, ŞBS stokları da 76,3 milyon dolardan 78,3 milyon dolara yükseldi.