KKM faizinde alt sınır %35 seviyesine çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.

TCMB’nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80’inden yüzde 70’ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek. Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için “ek getiri” adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi.

Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor. Değişiklikler, 22 Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olacak. Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80’i seviyesinde bulunan yüzde 40’a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35’e indirildi.

Öte yandan BloombergHT’nin özel haberine göre Merkez Bankası yönetimi, banka genel müdürleri ile bir araya geldi. Önceki toplantılarda karar verildiği şekilde 3 ayda bir düzenli olarak yapılacak olan istişare toplantısında, kur korumalı mevduattan çıkış konusu, zorunlu karşılıklara nema ile yabancı para kredilere yönelik düzenlemeler gündeme geldi.

Toplantıda KKM faizi konuşuldu

Habere göre Döviz Dönüşümlü Mevduat’ta (DDM) şu an itibariyle verilen faiz önceki düzenlemeler çerçevesinde yüzde 40’ın altına inemiyor. Bankalar çıkışı teşvik için bu faizin altına inilmesi yönünde talepte bulunduğu, TCMB’nin ise bu sınırın 5 puana kadar aşağı çekilmesi konusunda adım atılabileceğine dair görüş bildirdiği öğrenildi. Toplantının ardından Merkez Bankası 5 puanlık indirime gitti ve TCMB’nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80’inden yüzde 70’ine indirildi. Böylece faiz yüzde 35’e çekildi.

Aynı çerçevede bankaların DDM işlemlerinde vadelere göre farklılaşan zorunlu karşılıklar konusunda da düzenleme yapılmasında fayda bulunduğuna dair görüş beyan ettikleri belirtildi. Daha önceki uygulamalarda uzun vadeye yönlendirme isteği çerçevesinde 6 aya kadar olan vadeye uygulanan zorunlu karşılıklar 3 aya göre avantaj sağlıyordu. Bankaların 6 aydaki zorunlu karşılık avantajının kısa vadeyle eşitlenmesini önerdiği, TCMB yönetiminin ise bu yaklaşımı olumlu gördüğü bildirildi.

Tutulan zorunlu karşılıklara nema talebi

BloomberHT haberinde TTB genel kurulunda da dile getirildiği üzere zorunlu karşlııkların banka karlılıkların üzerindeki olumsuz etkisi gündeme gelirken bankalar zorunlu karşılık tutarlarına nema konusunda TCMB’den destek istedi. Bankalar, zorunlu karşılık düzenlemeleri sonrasında TCMB’de tutmak durumunda kaldıkları paranın vadesiz mevduat tutarının önemli bir bölümüne yaklaştığını belirtti. Ayrıca karlılık çerçevesinde özellikle yabancı para kredi kartlarında uygulanan yüzde 1,8’lik sınırın kendilerini zorladığını belirten bankalar, bu rakamın kendi maliyetlerinin çok altında kaldığı görüşünü bildirdi. Tavanın yükseltilmesi talebini dile getirdi. Bu iki konuda Merkez Bankası yönetiminin not aldığı ifade ediliyor.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre toplantıda üzerinde konuşulan bir diğer konu ise kredilere uygulanan yüzde 2 büyüme sınırı oldu. Bankacıların yüzde 2 sınırını zorlayan büyük montanlı yabancı para yatırım kredilerine dönük bir uyarlama talebinde bulundukları, bu talebin de değerlendirileceği yanıtını aldıkları öğrenildi. Toplantıda TCMB yönetiminin ise program konusunda kararlılığını dile getirdiği öğrenildi. Rezerv artışının süreceği mesajını veren Merkez Bankası yöneticilerinin “İşler şu aşamada yolunda gitse de sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil” sözleriyle ihtiyat mesajı verdiği vurgulandı.