KKM hesapları 1,5 trilyon TL'ye geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3 Nisan haftasında toplam krediler 24 trilyon 901,9 milyar TL’ye yükselerek bir önceki haftaya göre yaklaşık 356 milyar TL artış kaydetti.

Kredi alt kalemlerinde artış eğilimi sürerken, tüketici kredileri 3 trilyon 159,3 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları ise 3 trilyon 12 milyar TL’ye yükseldi. Böylece bireysel kredi kartları ilk kez 3 trilyon TL seviyesinin üzerine çıktı. Ticari ve diğer krediler 18 trilyon 730,6 milyar TL olurken, taksitli ticari krediler de artışını sürdürerek 3 trilyon 842,8 milyar TL’ye ulaştı.

Kurumsal kredi kartları 909 milyar TL’ye yükselirken, takipteki alacaklar 682,6 milyar TL’ye çıkarak artışını sürdürdü.

Menkul kıymetler toplamı 7 trilyon 311,8 milyar TL’ye yükselirken, bir önceki hafta gerileyen toplam mevduat 28 trilyon 222,4 milyar TL’ye çıkarak yeniden artış gösterdi.

KKM'de düşüş devam ediyor

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) ise düşüş eğilimini sürdürdü. Söz konusu hesaplar haftalık bazda 19 milyon TL azalarak 1,51 trilyon TL seviyesine geriledi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 753,1 milyar TL seviyesine gerilerken, saklanan menkul kıymetlerde düşüş dikkat çekti. Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler azalırken, yurt dışı yerleşiklere ait tutarlardaki gerileme de devam etti.

Yabancı para pozisyonlarında ise dalgalı bir görünüm izlendi. Bilanço içi açık pozisyon -2,10 trilyon TL’ye genişlerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,14 trilyon TL’ye yükseldi. Böylece bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu 35,8 milyar TL’ye çıktı.

Öte yandan sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 544,1 milyar TL ile yataya yakın seyrini korudu.