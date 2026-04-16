KKM hesapları 1,50 trilyon TL’ye geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektöründe kredi hacmi artışını sürdürerek 25 trilyon TL’yi aşarken, bireysel kredi kartlarındaki yükseliş devam etti. Mevduatta sınırlı artış, KKM’de ise düşüş eğilimi sürdü.

10 Nisan haftasında toplam krediler 25 trilyon 124,2 milyar TL’ye yükselerek bir önceki haftaya göre yaklaşık 222 milyar TL artış kaydetti.

Kredi kalemlerinde yukarı yönlü seyir devam ederken, tüketici kredileri 3 trilyon 172,0 milyar TL’ye çıktı. Bireysel kredi kartları 3 trilyon 32,8 milyar TL’ye yükselerek artışını sürdürürken, ticari ve diğer krediler 18 trilyon 919,4 milyar TL’ye ulaştı. Taksitli ticari krediler de 3 trilyon 886,5 milyar TL ile yükselişini devam ettirdi.

Kurumsal kredi kartları 910,8 milyar TL seviyesine çıkarken, takipteki alacaklar 688,6 milyar TL’ye yükselerek artış eğilimini korudu.

Menkul kıymetler toplamı 7 trilyon 410,9 milyar TL’ye yükselirken, toplam mevduat 28 trilyon 291,1 milyar TL ile sınırlı artış gösterdi.

KKM'de düşüş sürüyor

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) ise düşüşünü sürdürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda 13 milyon TL azalarak 1,50 trilyon TL’ye geriledi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 887,6 milyar TL’ye yükselirken, saklanan menkul kıymetlerde yeniden artış görüldü. Hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerlerde artış dikkat çekti.

Yabancı para pozisyonlarında ise genişleme öne çıktı. Bilanço içi açık pozisyon -2,26 trilyon TL’ye yükselirken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,31 trilyon TL’ye çıktı. Böylece bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu 45,9 milyar TL’ye yükseldi.

Öte yandan sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 544,3 milyar TL ile yataya yakın seyrini sürdürdü.