KKM hesapları 3 trilyon liraya dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre 7 Temmuz haftasında kur korumalı mevduat hesabı büyüklüğü 2 trilyon 846 milyar 675 milyon lira ile rekor tazeledi. Haftalık 107.3 milyar lira artan KKM hesapları yılın en güçlü dördüncü artışına imza attı. KKM haftalık olarak en hızlı 12 Mayıs haftasında 143.6 milyar lira artış göstermişti. 28 Nisan’da 137.8 milyar lira, 14 Nisan’da ise 113.8 milyar liralık artışlar yaşanmıştı.

BDDK verileri kredi artışının neredeyse durduğunu da ortaya koydu. 7 Temmuz itibariyle bankacılık sektöründe toplam krediler 9 trilyon 996.5 milyar liraya geldi. Bir önceki hafta 9 trilyon 986.5 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Haftalık toplam kredi büyümesi sadece 10 milyar lira oldu. Toplam kredi büyümesinde 18 Mayıs haftasındaki 3.8 milyar liralık daralmanın ardından yılın en düşük haftalık artışı yaşandı.

Ticari krediler küçüldü

Sektörde 7 Temmuz itibariyle ticari ve diğer krediler 7 trilyon 816 milyar liraya çıktı. Bir önceki hafta 7 trilyon 817.6 milyar lira seviyesindeydi. Haftalık olarak ticari krediler 1.54 milyar lira azaldı. Sektörün bireysel kredi kartları 785.3 milyar liradan 788.2 milyar liraya yükselirken, tüketici kredileri de 1 trilyon 383,6 milyar liradan 1 trilyon 392,3 milyar liraya sınırlı büyüme yaşadı.

Bankacılık sistemi mevduatları da 11 trilyon 638,3 milyar liradan, 11 trilyon 787,3 milyar liraya yükseldi mevduat artışının büyük kısmı kur korumalı mevduattaki büyümeden kaynaklandı.

Bankaların bilanço içi yabancı para pozisyonu da 27 Haziran haftasındaki -734.92 milyar liradan -776.7 milyar liraya çıktı.