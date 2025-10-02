KKM hesapları 300 milyar TL'nin altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan 26 Eylül verilerine göre, bankacılık sektöründe tüketici ve ticari kredilerde artış devam ederken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında önemli bir azalış kaydedildi.

BDDK'nın haftalık bültenine göre, 26 Eylül itibarıyla bankacılık sektörünün tüketici kredileri 2,59 trilyon TL'ye, bireysel kredi kartları ise 2,50 trilyon TL'ye yükseldi. Ticari ve diğer krediler 15,95 trilyon TL'ye, KOBİ kredileri ise 5,55 trilyon TL'ye ulaştı. Toplam mevduat 24,97 trilyon TL seviyesine çıkarken, dikkat çeken gelişme Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları'nda yaşandı. Geçen hafta 27,92 milyar TL azalarak 292,81 milyar TL'ye gerileyen KKM, sektördeki önemli düşüşlerden biri oldu. Ayrıca, takipteki alacaklar 489,35 milyar TL'ye yükselirken, yasal özkaynaklar 4,47 trilyon TL olarak gerçekleşti.