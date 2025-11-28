  1. Ekonomim
  KKM hesapları 3,5 milyar dolara geriledi
KKM hesapları 3,5 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin ekimde 3,5 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

KKM hesapları 3,5 milyar dolara geriledi
TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ekimde 3,9 milyar dolar azalarak 7,4 milyar dolardan 3,5 milyar dolara geriledi.

Ekimde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,4 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 100 milyon dolara düştü.

