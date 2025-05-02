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KKM hesapları 700 milyar TL'nin altına geriledi

KKM ve katılma hesaplarındaki tutar 25 Nisan ile biten haftada, 700 milyar TL'nin altına geriledi.

Haber Merkezi
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KKM hesapları 700 milyar TL'nin altına geriledi
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 706,6 milyar TL'den 685,2 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 41,8 milyar TL'den 18 trilyon 194,8 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 21 trilyon 549,7 milyar TL'den 21 trilyon 548,8 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 204,2 milyar TL'den 2 trilyon 229,2 milyar TL'ye , bireysel kredi kartları 2 trilyon 5,5 milyar TL'den 2 trilyon 16,3 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 375,6 milyar TL'den 380,6 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 25 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

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