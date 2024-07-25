KKM hesaplarında 24 haftanın en hızlı düşüşü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 942,6 milyar TL'den 1 trilyon 881,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 957 milyar TL'den 13 trilyon 915,5 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 16 trilyon 672,9 milyar TL'den 16 trilyon 747 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 740,7 milyar TL'den 1 trilyon 729,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 485,3 milyar TL'den 1 trilyon 461,8 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 225,1 milyar TL'den 238,4 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 19 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.