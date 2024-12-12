KKM hesaplarında 3 ayın en düşük çıkışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 198,2 milyar TL'den 1 trilyon 184,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 417,6 milyar TL'den 15 trilyon 950,9 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 167,4 milyar TL'den 17 trilyon 979,5 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 942,7 milyar TL'den 1 trilyon 950,9 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 744,6 milyar TL'den 1 trilyon 739 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 286,9 milyar TL'den 290,4 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 6 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.