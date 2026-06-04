KKM hesaplarında 72 milyon TL düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 26 Mayıs haftasında toplam krediler 25 trilyon 927,5 milyar TL'ye yükselerek önceki haftaya göre yaklaşık 121 milyar TL arttı.

Kredi kalemlerinde yükseliş eğilimi devam etti. Tüketici kredileri 3 trilyon 243,1 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 3 trilyon 174,7 milyar TL'ye yükseldi. Ticari ve diğer krediler 19 trilyon 509,6 milyar TL olurken, taksitli ticari krediler 4 trilyon 22,7 milyar TL seviyesine ulaştı.

Kurumsal kredi kartları ise 1 trilyon 1,3 milyar TL'ye yükselerek 1 trilyon TL eşiğini aştı. Takipteki alacaklar 723,9 milyar TL'ye çıkarak artışını sürdürdü.

Toplam menkul kıymetler 7 trilyon 547,8 milyar TL'ye yükselirken, toplam mevduat 29 trilyon 558,4 milyar TL'ye çıktı.

KKM'de düşüş sürüyor

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) gerilemesini sürdürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda 72 milyon TL azalarak 312 milyon TL seviyesine indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 10 trilyon 437,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, bankalarda saklanan menkul değerlerde düşüş görüldü. Hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerlerde gerileme kaydedildi.

Yabancı para pozisyonlarında bilanço içi açık pozisyon -2 trilyon 156,5 milyar TL'ye gerilerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2 trilyon 225,4 milyar TL oldu. Bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu ise 68,82 milyar TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 640,1 milyar TL'ye yükseldi.