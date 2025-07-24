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KKM hesaplarında düşüş devam ediyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ederken; 18 Temmuz haftasında 15,1 milyar TL azalarak 506,45 milyar TL'ye geriledi.

Haber Merkezi
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KKM hesaplarında düşüş devam ediyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 521,6 milyar TL'den 506,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 19 trilyon 69 milyar TL'den 19 trilyon 767 milyar TL'ye, mevduat 23 trilyon 88 milyar TL'den 23 trilyon 336 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 40 milyar TL'den 2 trilyon 390,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 26 milyar TL'den 2 trilyon 240,8 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 437,3 milyar TL'den 441,3 milyar TL'ye geldi.

Veriler 18 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.

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