KKM hesaplarında düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 440,6 milyar TL'den 427,1 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 20 trilyon 291 milyar TL'den 20 trilyon 326,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 23 trilyon 903,3 milyar TL'den 23 trilyon 867,1 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 446,6 milyar TL'den 2 trilyon 475,4 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 357,1 milyar TL'den 2 trilyon 374,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 458,6 milyar TL'den462 3, milyar TL'ye geldi.

Veriler 22 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.

KKM hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacak.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırıldı. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirildi.