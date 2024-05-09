KKM hesaplarında düşüş hızlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 258 milyar TL'den 2 trilyon 232,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 98 milyar TL'den 13 trilyon 133,9 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 823 milyar TL'den 15 trilyon 609,2 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 639 milyar TL'den 1 trilyon 647,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 395 milyar TL'den 1 trilyon 412,8 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 203,4 milyar TL'den 204,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 3 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.