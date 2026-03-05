KKM hesaplarında düşüş sürüyor: 2 milyar TL'ye yaklaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 27 Şubat haftasına ilişkin yayımladığı verilere göre bankacılık sektöründe toplam krediler bir önceki haftaya kıyasla artarak 24 trilyon 167,2 milyar TL’ye yükseldi. Önceki hafta toplam krediler 23 trilyon 952,8 milyar TL düzeyindeydi.

Aynı dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 7,0 milyar TL’den 3 trilyon 32,7 milyar TL’ye çıktı. Bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 881,4 milyar TL’den 2 trilyon 908,3 milyar TL’ye yükseldi. Ticari ve diğer krediler 18 trilyon 64,4 milyar TL’den 18 trilyon 226,1 milyar TL’ye çıktı. Taksitli ticari krediler 3 trilyon 651,9 milyar TL’den 3 trilyon 677,6 milyar TL’ye yükseldi. Kurumsal kredi kartları bakiyesi 870,54 milyar TL’den 889,88 milyar TL’ye çıktı.

Takipteki alacaklar 646,15 milyar TL’den 652,53 milyar TL’ye yükseldi. Toplam menkul değerler 7 trilyon 97,1 milyar TL’den 7 trilyon 87,7 milyar TL’ye geriledi. Toplam mevduat 28 trilyon 45,2 milyar TL’den 28 trilyon 286,5 milyar TL’ye yükseldi.

KKM'de düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2,20 milyar TL’den 2,08 milyar TL’ye geriledi. BDDK verilerine göre geçen hafta Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 122 milyon TL azaldı.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 472,9 milyar TL’den 9 trilyon 536,6 milyar TL’ye çıktı. Bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 117,4 milyar TL’den 4 trilyon 147,6 milyar TL’ye yükseldi.

Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 378,6 milyar TL’den 3 trilyon 394,0 milyar TL’ye çıktı. Yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler 738,86 milyar TL’den 753,56 milyar TL’ye yükseldi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 2 trilyon 382,8 milyar TL’den eksi 2 trilyon 439,0 milyar TL’ye geriledi. Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 2 trilyon 372,8 milyar TL’den 2 trilyon 436,0 milyar TL’ye çıktı. Yabancı para net genel pozisyonu eksi 10,01 milyar TL’den eksi 3,00 milyar TL’ye yükseldi.

Yasal özkaynaklar ise 5 trilyon 385,3 milyar TL’den 5 trilyon 440,7 milyar TL’ye çıktı.