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KKM hesaplarında düşüş sürüyor

KKM hesapları, 28 Mart haftasında 20,6 milyar TL azalışla 758,4 milyar TL'ye geriledi.

Haber Merkezi
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KKM hesaplarında düşüş sürüyor
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 779 milyar TL'den 758,4 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 17 trilyon 491,6 milyar TL'den 17 trilyon 564,6 milyar TL'ye, mevduat 20 trilyon 979,3 milyar TL'den 21 trilyon 123,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 160,6 milyar TL'den 2 trilyon 164,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 907,6 milyar TL'den 1 trilyon 948,5 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 347,6 milyar TL'den 349,1 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 28 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

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