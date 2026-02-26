KKM hesaplarında düşüş yavaşladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20 Şubat haftasına ilişkin yayımladığı verilere göre, bankacılık sektöründe toplam krediler bir önceki haftaya kıyasla artarak 23 trilyon 952,8 milyar TL’ye yükseldi. Önceki hafta toplam krediler 23 trilyon 916 milyar TL düzeyindeydi.

Aynı dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 7 milyar TL’den 3 trilyon 26 milyar TL’ye çıktı. Bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 922,5 milyar TL’den 2 trilyon 881,4 milyar TL’ye geriledi. Ticari ve diğer krediler 17 trilyon 967,6 milyar TL’den 18 trilyon 64,4 milyar TL’ye yükseldi. Taksitli ticari krediler 3 trilyon 630,3 milyar TL’den 3 trilyon 651,9 milyar TL’ye çıktı. Kurumsal kredi kartları bakiyesi 850,12 milyar TL’den 870,54 milyar TL’ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 639,82 milyar TL’den 646,15 milyar TL’ye çıktı. Toplam menkul değerler 7 trilyon 128,3 milyar TL’den 7 trilyon 97,1 milyar TL’ye geriledi. Toplam mevduat 27 trilyon 856,2 milyar TL’den 28 trilyon 45,2 milyar TL’ye yükseldi.

BDDK verilerine göre geçen hafta, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 29 milyon TL azalarak 2,20 milyar TL'ye geriledi. Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 443 milyar TL’den 9 trilyon 472,9 milyar TL’ye çıktı. Bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 199,4 milyar TL’den 4 trilyon 117,4 milyar TL’ye geriledi.

Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 407,3 milyar TL’den 3 trilyon 378,6 milyar TL’ye düştü. Yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler 792,07 milyar TL’den 738,86 milyar TL’ye geriledi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 2 trilyon 369,7 milyar TL’den eksi 2 trilyon 382,8 milyar TL’ye indi. Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 2 trilyon 364,0 milyar TL’den 2 trilyon 372,8 milyar TL’ye çıktı. Yabancı para net genel pozisyonu eksi 5,73 milyar TL’den eksi 10,01 milyar TL’ye geriledi.

Yasal özkaynaklar ise 5 trilyon 314,4 milyar TL’den 5 trilyon 385,3 milyar TL’ye yükseldi.