KKM hesaplarında güçlü çıkış!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenini yayımladı. Burada yer alan bilgilere göre, 14 Kasım haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 93,82 milyar TL'den 52,78 milyar TL'ye geriledi.

BDDK verilerine göre, toplam krediler önceki döneme kıyasla 21.610,0 milyar TL'den 21.845,3 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 2.700,0 milyar TL'den 2.748,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları ise 2.550,0 milyar TL'den 2.617,7 milyar TL'ye çıktı. Ticari ve diğer krediler 16.360,0 milyar TL'den 16.479,5 milyar TL'ye ulaşırken, taksitli ticari krediler 3.230,0 milyar TL'den 3.250,8 milyar TL'ye yükseliş kaydetti. Kurumsal kredi kartları da 758,75 milyar TL'den 767,61 milyar TL'ye geldi.

Sektörde toplam mevduat 25.010,0 milyar TL'den 25.780,1 milyar TL'ye tırmandı. Ancak kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 93,83 milyar TL'den 52,78 milyar TL'ye gerileyerek ciddi bir düşüş sergiledi. Takipteki alacaklar 541,94 milyar TL'den 545,03 milyar TL'ye hafifçe yükselirken, toplam menkul değerler 6.840,0 milyar TL'den 6.869,3 milyar TL'ye çıktı. Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ise 8.500,0 milyar TL'den 8.536,7 milyar TL'ye ulaştı.

Bankalarda saklanan menkul değerler 3.410,0 milyar TL'den 3.386,2 milyar TL'ye düşerken, yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 2.900,0 milyar TL'den 2.881,8 milyar TL'ye, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler ise 506,14 milyar TL'den 504,39 milyar TL'ye geriledi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu -1.840,0 milyar TL'den -1.835,8 milyar TL'ye iyileşme gösterirken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1.900,0 milyar TL'den 1.898,9 milyar TL'ye hafifçe azaldı. Yabancı para net genel pozisyonu 65,14 milyar TL'den 63,05 milyar TL'ye düşüş kaydetti. Yasal özkaynaklar ise 4.650,0 milyar TL'den 4.719,2 milyar TL'ye çıktı.