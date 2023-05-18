KKM hesaplarında rekor serisi devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 203,1 milyar TL'den 2 trilyon 346,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 971,1 milyar TL'den 9 trilyon 67,9 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 440,4 milyar TL'den 10 trilyon 406,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 328,8 milyar TL'den 1 trilyon 353,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 644,1 milyar TL'den 670 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 169,5 milyar TL'den 169,1 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 12 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.