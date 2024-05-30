KKM hesaplarında sınırlı düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 176 milyar TL'den 2 trilyon 161,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 202 milyar TL'den 13 trilyon 398,3 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 998 milyar TL'den 16 trilyon 125,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 648 milyar TL'den 1 trilyon 166,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 385 milyar TL'den 1 trilyon 409,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 208,3 milyar TL'den 209,4 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 24 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.