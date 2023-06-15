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KKM hesaplarında yeni rekor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 2 trilyon 533,6 milyar TL'den 2 trilyon 576 milyar TL'ye çıkarak yeni rekorunu kırdı.

Haber Merkezi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 533,6 milyar TL'den 2 trilyon 576 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 261,5 milyar TL'den trilyon 635,2 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 421,1 milyar TL'den 10 trilyon 947,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 366,3 milyar TL'den 1 trilyon 373,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 721,4 milyar TL'den 732,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 166,1 milyar TL'den 166,5 milyar TL'ye yükseldi.

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