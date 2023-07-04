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KKM hesaplarında yükseliş devam ediyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürerken; 2 trilyon 628,3 milyar TL'den 2 trilyon 719,6 milyar TL'ye çıktı.

Haber Merkezi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 628,3 milyar TL'den 2 trilyon 719,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 687,6 milyar TL'den 9 trilyon 899,1 milyar TL'ye, mevduat 11 trilyon 263 milyar TL'den 11 trilyon 526,9 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 373,7 milyar TL'den 1 trilyon 381,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 740 milyar TL'den 764,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 166,7 milyar TL'den 167,8 milyar TL'ye yükseldi.

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