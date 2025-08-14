  1. Ekonomim
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ederken; KKM hesapları geçen hafta 19,06 milyar TL düşüşle 458,5 milyar TL’ye indi.

KKM hesaplarından çıkış hızlandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 477,6 milyar TL'den 458,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 20 trilyon 52,8 milyar TL'den 20 trilyon 153,9 milyar TL'ye , mevduat 23 trilyon 354,4 milyar TL'den 23 trilyon 471,9 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 438,4 milyar TL'den 2 trilyon 454,5 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 385 milyar TL'den 2 trilyon 360,1 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 454,6 milyar TL'den 457,8 milyar TL'ye geldi.

Veriler 8 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.

