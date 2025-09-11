KKM hesaplarından çıkış hızlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 397,3 milyar TL'den 368,05 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 20 trilyon 550 milyar TL'den 20 trilyon 647,9 milyar TL'ye , mevduat 23 trilyon 962,2 milyar TL'den 24 trilyon 21,02 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 506,1 milyar TL'den 2 trilyon 517,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 440,8 milyar TL'den 2 trilyon 457,2 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 470,4 milyar TL'den 476,6 milyar TL'ye geldi.

Veriler 5 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

KKM hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacak.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırıldı. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirildi.