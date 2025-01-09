  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. KKM ve katılma hesaplarında 2025 düşüşle başladı
Takip Et

KKM ve katılma hesaplarında 2025 düşüşle başladı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş 2025 yılının ilk haftasında da devam etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KKM ve katılma hesaplarında 2025 düşüşle başladı
Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2025 yılı ilk haftasında 1 trilyon 229,9 milyar TL'den 1 trilyon 108,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 900,6 milyar TL'den 15 trilyon 958 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 998,8 milyar TL'den 18 trilyon 661,6 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 11,7 milyar TL'den 2 trilyon 19,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 795,1 milyar TL'den 1 trilyon 840,7 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 287,5 milyar TL'den 293,7 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 3 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde 2,9 milyar dolarlık artış
Merkez Bankası rezervlerinde 2,9 milyar dolarlık artış
AYM bireysel emeklilikle ilgili düzenlemeyi iptal etti!
AYM bireysel emeklilikle ilgili düzenlemeyi iptal etti!
KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin: 2025, bankacılık sektörü için daha iyi geçecek
2025, bankacılık sektörü için daha iyi geçecek
Doların Trump'ın yemin törenine kadar güçlü kalması muhtemel
Doların Trump'ın yemin törenine kadar güçlü kalması muhtemel
Türkiye'nin zeytin üretimi geçen yıl rekora ulaştı
Türkiye'nin zeytin üretimi geçen yıl rekora ulaştı
EBRD'nin yatırımları 2024 yılında rekor kırdı: Türkiye yine ilk sırada yer aldı
EBRD'nin yatırımları 2024 yılında rekor kırdı: Türkiye yine ilk sırada yer aldı