KKM ve katılma hesaplarında 2025 düşüşle başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2025 yılı ilk haftasında 1 trilyon 229,9 milyar TL'den 1 trilyon 108,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 900,6 milyar TL'den 15 trilyon 958 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 998,8 milyar TL'den 18 trilyon 661,6 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 11,7 milyar TL'den 2 trilyon 19,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 795,1 milyar TL'den 1 trilyon 840,7 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 287,5 milyar TL'den 293,7 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 3 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.