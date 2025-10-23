KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 239,5 milyar TL'den 205,3 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 21 trilyon 245,4 milyar TL'den 21 trilyon 308 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 24 trilyon 707,9 milyar TL'den 24 trilyon 609,6 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 618,1 milyar TL'den 2 trilyon 624,2 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 545,7 milyar TL'den 2 trilyon 478,9 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 508,6 milyar TL'den 515,1 milyar TL'ye geldi.

Veriler 17 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.