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KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Haber Merkezi
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KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 169,5 milyar TL'den 1 trilyon 153,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 640,2 milyar TL'den 15 trilyon 638,3 milyar TL'ye, mevduat 18 trilyon 551,3 milyar TL'den 18 trilyon 544,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 978,7 milyar TL'den 1 trilyon 982,9 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 762,3 milyar TL'den 1 trilyon 728,8 milyar TL'ye indi

Takipteki alacaklar ise 286,8 milyar TL'den 282,2 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 20 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.

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