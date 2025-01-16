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KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Haber Merkezi
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KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 108,8 milyar TL'den 1 trilyon 85,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 958 milyar TL'den 16 trilyon 29,7 milyar TL'ye, mevduat 18 trilyon 661,6 milyar TL'den 18 trilyon 822,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 19,4 milyar TL'den 2 trilyon 30,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 840,7 milyar TL'den 1 trilyon 833,8 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 293,7 milyar TL'den 297,7 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 10 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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