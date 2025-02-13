KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 996,2 milyar TL'den, 966 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 367,2 milyar TL'den 16 trilyon 485,7 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 48,1 milyar TL'den 19 trilyon 254,5 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 62,7 milyar TL'den 2 trilyon 67,2 milyar TL’ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 908,7 milyar TL'den 1 trilyon 879,6 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 314,7 milyar TL'den 320,2 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 7 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.