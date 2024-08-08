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  3. KKM'de son 6 ayın en hızlı çıkışı olurken, mevduat düştü krediler arttı
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KKM'de son 6 ayın en hızlı çıkışı olurken, mevduat düştü krediler arttı

KKM ve katılma hesapları 67,7 milyar TL gerilerken, mevduatlarda da gerileme görüldü. Kredilerdeki artış da dikkat çekti.

Haber Merkezi
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KKM'de son 6 ayın en hızlı çıkışı olurken, mevduat düştü krediler arttı
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 832,0 milyar TL'den 1 trilyon 764,3 milyar TL'ye gerilerken, 2 Şubat 2024 tarihinden bu yana KKM bakiyesindeki en büyük azalış oldu.

Aynı haftada krediler 14 trilyon TL'den 14 trilyon 138,5 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 931,6 milyar TL'den 16 trilyon 783,2 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 745,2 milyar TL'den 1 trilyon 756,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 496,6 milyar TL'den 1 trilyon 536,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 241,2 milyar TL'den 244,3 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 2 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.

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