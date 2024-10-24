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KKM'de 11 haftanın en hızlı çıkışı yaşandı

KKM bakiyesi 18 Ekim haftasında, 1 trilyon 470 milyar 519 milyondan 1 trilyon 412 milyar liraya gerilerken; KKM'den çıkış 58,3 milyar lira ile son 11 haftanın en yükseğine çıktı.

Haber Merkezi
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KKM'de 11 haftanın en hızlı çıkışı yaşandı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 58 milyar 336 milyon TL gerileyerek 1 trilyon 470,5 milyar TL'den 1 trilyon 412,2 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 965,4 milyar TL'den 14 trilyon 950,4 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 17 trilyon 732,3 milyar TL'den trilyon 952,9 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 853,2 milyar TL'den 1 trilyon 848,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 635,8 milyar TL'den 1 trilyon 602,1 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 265,1 milyar TL'den 265,9 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 18 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.

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