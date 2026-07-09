KKM'de çözülme sürüyor: 236 milyon TL'ye indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3 Temmuz haftasında toplam krediler 26 trilyon 746,5 milyar TL'ye yükselerek önceki haftaya göre yaklaşık 209 milyar TL arttı.

Kredi kalemlerinde yükseliş eğilimi devam etti. Tüketici kredileri 3 trilyon 389,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 3 trilyon 287,3 milyar TL'ye yükseldi. Ticari ve diğer krediler 20 trilyon 69,7 milyar TL'ye çıkarak 20 trilyon TL eşiğini aşarken, taksitli ticari krediler 4 trilyon 123,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Kurumsal kredi kartları 1 trilyon 41,5 milyar TL'ye yükselirken, takipteki alacaklar 776,3 milyar TL'ye çıkarak artışını sürdürdü.

Toplam menkul kıymetler 7 trilyon 697 milyar TL'ye yükselirken, toplam mevduat 29 trilyon 871,6 milyar TL'ye gerileyerek yeniden 30 trilyon TL'nin altına indi.

KKM hacmindeki düşüş sürdü

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) gerilemesini sürdürdü. BDDK verilerine göre KKM büyüklüğü haftalık bazda 8 milyon TL azalarak 236 milyon TL seviyesine indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 10 trilyon 723,8 milyar TL'ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerlerde artış görüldü. Hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerlerde yükseliş kaydedildi.

Yabancı para pozisyonlarında bilanço içi açık pozisyon -2 trilyon 479,0 milyar TL olurken, bilanço dışı fazla pozisyon 2 trilyon 533,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu ise 54,06 milyar TL'ye yükseldi.

Öte yandan sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 755,0 milyar TL seviyesine yükseldi.