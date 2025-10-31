  1. Ekonomim
KKM’de düşüş sürüyor: 200 milyar liranın altına indi!

BDDK’nın açıkladığı haftalık verilere göre, geçen hafta kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 205,3 milyar TL'den 171,01 milyar TL'ye geriledi.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma (KKM) hesaplarındaki düşüş sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tatil olan piyasalar nedeniyle bir gün gecikmeli açıklandı.

BDDK verilerinde yer alan bilgilere göre, 24 Ekim haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 200 milyar TL’nin altına düşerek 205,3 milyar TL'den 171,01 milyar TL'ye geriledi.

