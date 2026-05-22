KKM'de düşüş sürüyor: Bankacılık sektöründe kredi hacmi artışını sürdürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, son haftada toplam krediler 25 trilyon 676,3 milyar TL'ye yükselerek önceki haftaya göre yaklaşık 46 milyar TL artış kaydetti.

Kredi kalemlerinde sınırlı değişimler görülürken, tüketici kredileri 3 trilyon 212,0 milyar TL'ye geriledi. Buna karşılık bireysel kredi kartları 3 trilyon 77,0 milyar TL'ye yükselirken, ticari ve diğer krediler 19 trilyon 387,3 milyar TL'ye çıktı. Taksitli ticari krediler ise 4 trilyon 27,3 milyar TL'ye ulaşarak 4 trilyon TL eşiğini aştı.

Kurumsal kredi kartları 958,5 milyar TL'ye yükselirken, takipteki alacaklar 718,9 milyar TL'ye çıkarak artış eğilimini sürdürdü.

Toplam menkul kıymetler 7 trilyon 561,9 milyar TL'ye yükselirken, toplam mevduat 29 trilyon 611,5 milyar TL'ye çıkarak güçlü artış gösterdi.

KKM’de düşüş sürüyor

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) ise gerilemesini sürdürdü. KKM büyüklüğü 389 milyon TL seviyesine indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 10 trilyon 251,8 milyar TL seviyesine gerilerken, bankalarda saklanan menkul değerler artış gösterdi. Hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerlerde yükseliş dikkat çekti.

Yabancı para pozisyonlarında ise dengelenme öne çıktı. Bilanço içi açık pozisyon -2,18 trilyon TL olurken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,18 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu 273 milyon TL'ye gerileyerek sıfıra yakın seviyeye indi.

Öte yandan sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 560,3 milyar TL'ye yükseldi.