KKM hesaplarındaki düşüş sürüyor: 7 haftanın en düşük çıkışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 659,7 milyar TL'den 1 trilyon 619,2 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 29,6 milyar TL'den 14 trilyon 490,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 294,8 milyar TL'den 17 trilyon 503,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 762,5 milyar TL'den 1 trilyon 782 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 503,9 milyar TL'den 1 trilyon 538,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 249,3 milyar TL'den 249,7 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 23 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.