KKM'de düşüş yeniden hızlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 85,6 milyar TL'den 1 trilyon 47,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 29,7 milyar TL'den 16 trilyon 56,8 milyar TL'ye, mevduat 18 trilyon 822,8 milyar TL'den 19 trilyon 126,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 30,3 milyar TL'den 2 trilyon 21,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 833,8 milyar TL'den 1 trilyon 796,7 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 297,7 milyar TL'den 301,5 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 17 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.