  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. KKM'de düşüş yeniden hızlandı
Takip Et

KKM'de düşüş yeniden hızlandı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KKM'de düşüş yeniden hızlandı
Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 85,6 milyar TL'den 1 trilyon 47,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 29,7 milyar TL'den 16 trilyon 56,8 milyar TL'ye, mevduat 18 trilyon 822,8 milyar TL'den 19 trilyon 126,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 30,3 milyar TL'den 2 trilyon 21,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 833,8 milyar TL'den 1 trilyon 796,7 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 297,7 milyar TL'den 301,5 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 17 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

Son dakika… Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladıSon dakika… Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladıEkonomi
2025'in ilk faiz kararı borsa ve doları hareketlendirdi2025'in ilk faiz kararı borsa ve doları hareketlendirdiBorsa Haberleri
SON DAKİKA: TCMB'den yeni KKM kararı: 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdiSON DAKİKA: TCMB'den yeni KKM kararı: 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdiEkonomi
Ekonomi
278 bin nüfuslu Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 532!
278 bin nüfuslu Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 532!
Hakan Kara hesapladı: 2025’te enflasyon hedefinin tutması mümkün görünmüyor
Hakan Kara hesapladı: 2025’te enflasyon hedefinin tutması mümkün görünmüyor
Köyden 10 Avrupa ülkesine alabalık ihracatı gerçekleştiriliyor
Köyden 10 Avrupa ülkesine alabalık ihracatı gerçekleştiriliyor
AVM Ciro Endeksi 2024'te yüzde 65 arttı
AVM Ciro Endeksi 2024'te yüzde 65 arttı
Döviz mevduatı 1 milyar dolar arttı
Döviz mevduatı 1 milyar dolar arttı
TCMB’nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Devam edecek gibi görünüyor!
TCMB’nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Devam edecek gibi görünüyor!