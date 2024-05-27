KKM'de erime hız kazanacak





Ağaoğlu ve Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda alınan kararların piyasaya olası etkilerini tartıştı.

Güldağ: Son PPK toplantısı Merkez'in üstüne düşeni yaptığını göstermedi mi sence de?

Ağaoğlu: Geçen yılın geç hareketlerini bir tarafa bırakırsak, yeni ekibin üstüne düşeni ziyadesiyle yaptığını düşünüyorum. Son PPK'da da önemli adımlar geldi. KKM yenileme oranına yüzde 75 hedefi koydu. 'Üzerine çıkmayın' dedi.

Güldağ: 'Yuvam' hesapları 'toplam hedeften' çıkarıp, hedefi daha da düşürdü. Asıl şimdi KKM'de ciddi bir erime görebiliriz. Döviz de adeta sabit...

Ağaoğlu: Bankalara maksimum yüzde 75 uzatabilirsiniz denilmesi beraberinde bir miktar daha döviz çözülmeyi getirecek. Oradan gelecek satışlar da Merkez Bankası'na gidecektir eninde sonunda. Kurun aşağı inme ihtimali var.

Güldağ: Bankalar daha düşük faiz oranları sunmak durumunda kalacak KKM için. Kurda da en azından yaz sonuna kadar bir hareket beklenmiyor. Bu arada Merkez döviz kredilerine de aynen TL kredilerinde olduğu gibi ayda yüzde 2'lik artış limiti getirdi.

Ağaoğlu: KKM hesapları hız kesecek. O görülüyor. Ama Merkez'in hızlı döviz girişine itirazı olur. Döviz kredilerine sınırlama ile daha yönetilebilir bir ortama gideceğiz. Kurun da fazla aşağı inmesine izin vermiyor Merkez. Doğrusu da bu. Çünkü ihracatçılar açısından çok yorucu bir ortam var. O kadar yormamak gerekiyor.

Güldağ: Geçen hafta Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş "sanayicinin bunaldığının" altını adeta kırmızı kalemle çizdi. Çalışıp yorulmaya itiraz yok. Ama ihracatçıyı çok çalışmak değil, sahada sürekli gol yemek yoruyor. Yine QNB Finansbank'ın Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Adana'daydık. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç panelde, ihracatçının sıkıntısını net biçimde ortaya koydu. Kuru söyleyemekten reel sektörün dilinde tüy bitti ama kur adeta sabitlendi TL karşısında, kıpırdamıyor. Dışarıdan para girişi de devam edecek görünüyor...

Ağaoğlu: TCMB döviz almasa dolar 30 liranın da altına düşer diyor ya Sayın Şimşek, doğru, düşerdi. Ama bu da önemli bir sorun yaratıyor. TCMB döviz aldıkça piyasaya verdiği TL ciddi bir likidite yarattı. Mutlaka yönetmesi gereken, sterilize etmesi gereken bir likidite vardı. Şimdi onu azaltıyor.

Güldağ: Etkisi ne olur?

Ağaoğlu: TL mevduat faizlerinin çok aşağı düşmesini de engellemiş oluyor. Elinde likidite kalmayınca mecburen bankalar, cari piyasa koşulları veya Merkez Bankası'nın politika faizine yakın kalmış olan mevduat faizleriyle iş görmeye başlıyor. İşgören faiz ile tabela faizi arasındaki fark azalıyor. Bu pozitif adım. O yüzden TCMB üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

Güldağ: Eyvallah ama ekonomide de sert iniş riski arttı. Tüketimi soğutmada yeterince etkili olamadı diye TL mevduat faizini desteklemek anlaşılır bir durum. Ama şirketleri saran kıskaç daha da daraldı. TL kredi faizini çok yüksek bulan şirketler kesimi olabildiğince döviz kredisi üzerinden ilerliyordu. Şimdi hem TL hem döviz kredileri kısıtlandı. Bu durumun üretim tarafında olumsuz bir etkide bulunması kaçınılmaz. Ayrıca bankaların kucağındaki yakartop şimdi çok daha yakıcı olacak. Bir yandan kredi vermekte zorlanacaklar ama buna karşın PPK kararları gereği daha fazla mevduat toplamak zorunda kalacaklar. Kredi ve mevduattaki vade uyumsuzluğunun yarattığı maliyeti devredecek pek kimseyi de bulamayacaklar. Şimdi bankaların kucağındaki top çok daha yakıcı.

Emtiada bu yılın zirveleri görüldü

Güldağ: İhracatçıların kur tarafındaki sıkıntılarını konuştuk. Peki ya parite?

Ağaoğlu: Euro/dolar paritesinin tekrar 1,0650 bölgesine gideceğini düşünüyorum. Yukarıda 1,09 aşağıda 1,06 arasında bu yazı geçiririz.

Güldağ: Altın tarafında ne beklersin?

Ağaoğlu: Ons tarafında çok hızlı 2450'lik yeni bir rekor geldi. Çift tepe midir değil mi? Ama altın tarafında bir düzeltme bekliyorum.

Güldağ: Seviye ne olur?

Ağaoğlu: 2303-2310 dolar bölgesine kadar bir düzeltme ihtimali var.

Güldağ: Gümüş de epey hareketli.

Ağaoğlu: Evet, müthiş bir hareket yaptı. Uzun zamandır geçilemeyen 30 dolarların üzerine bile çıkıldı ki hareket de son derece hızlıydı. 14 Şubat 2024'te 22,11 dolardaydı, 67 iş gününde 32,50 dolarlara çıktı. Yüzde 47'lik bir hareket.

Güldağ: Ne bekliyorsun gümüşte?

Ağaoğlu: Bir potaya ulaştı. 29-29,5 dolarlar seviyesi gibi bir gümüş düzeltmesi bekliyorum. Bütün emtia fiyatlarında da buna benzer bir durum var. Ralli gelince bir hücum oldu her tarafa. Bakır bunun önemli örneklerinden bir tanesiydi. O da şimdi yavaş yavaş yerini normalleşmeye bırakıyor. Ondan sonra tekrar piyasa karar verecek. Özellikle de FED'in faiz indirmeye ne zaman başlayacağına göre.

Güldağ: Petrol de dahil mi buna?

Ağaoğlu: Esas ilginç olan konulardan biri petrol. Petrol her şeye ve herkese rağmen, özellikle de İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatında fi yatları yükseltme yönünde çalışmadı piyasalar. Emtia bloğunda ciddi bir eğilim şekilleniyor bana göre. Büyük ihtimalle emtiada bu yılın zirvelerinin görüldüğünü düşünüyorum.

Güldağ: Epey iddialı bir görüş.

Ağaoğlu: Henüz daha bunu teyit etmek için erken. Yanılma ihtimali yüksek bir tahmin bu. Tarımsal emtia ayrı bir hikaye. Oranın dinamikleri farklı. Ama bu sene için gerek altın, gerek gümüş, gerek petrol ve bakırda zirve seviyelerin görüldüğünü tahmin ediyorum.

Güldağ: Sezgi önemlidir. Bazen matematik modellemelerden daha fazla işe yarar Hele bu 30 yıldan bu yana emtia piyasalarının içinde iş yapan bir uzmanın sezgileriyse. Yanılma riskine rağmen paylaştığın için teşekkür ediyorum.