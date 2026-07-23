KKM'de erime sürüyor: Hacim 200 milyon TL sınırında

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, son haftada toplam krediler 26 trilyon 749,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece toplam kredi hacmi önceki haftaya göre yataya yakın bir seyir izledi.

Kredi kalemlerinde karışık bir görünüm öne çıktı. Tüketici kredileri 3 trilyon 371 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 3 trilyon 227,9 milyar TL'ye gerilerken, ticari ve diğer krediler 20 trilyon 150,3 milyar TL'ye yükseldi. Taksitli ticari krediler ise 4 trilyon 137,2 milyar TL seviyesine çıktı.

Kurumsal kredi kartları 1 trilyon 10,7 milyar TL'ye gerilerken, takipteki alacaklar 800,5 milyar TL'ye yükselerek artışını sürdürdü.

Toplam menkul kıymetler 7 trilyon 759 milyar TL'ye gerilerken, toplam mevduat 30 trilyon 567,5 milyar TL'ye yükseldi.

KKM'de gerileme sürdü

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) gerilemesini sürdürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda 3 milyon TL azalarak 202 milyon TL seviyesine indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 10 trilyon 844,9 milyar TL'ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerlerde artış görüldü. Hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler yükseliş kaydetti.

Yabancı para pozisyonlarında bilanço içi açık pozisyon -2 trilyon 420,8 milyar TL'ye gerilerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2 trilyon 473,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu ise 52,54 milyar TL'ye geriledi.

Öte yandan sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 796,7 milyar TL'ye yükseldi.