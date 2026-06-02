KKM'de gerileme sürüyor! 5 milyon TL düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 22 Mayıs haftasında toplam krediler 25 trilyon 806,8 milyar TL'ye yükselerek önceki haftaya göre yaklaşık 130 milyar TL arttı.

Kredi kalemlerinde yukarı yönlü seyir devam etti. Tüketici kredileri 3 trilyon 228,8 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 3 trilyon 114,9 milyar TL'ye çıktı. Ticari ve diğer krediler 19 trilyon 463,2 milyar TL olurken, taksitli ticari krediler 4 trilyon 12,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Kurumsal kredi kartları 981,1 milyar TL'ye yükselirken, takipteki alacaklar 718,9 milyar TL ile önceki haftaya göre değişim göstermedi.

Toplam menkul kıymetler 7 trilyon 510,5 milyar TL'ye gerilerken, toplam mevduat 29 trilyon 316,0 milyar TL'ye düştü.

KKM hacminde düşüş sürdü

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) gerilemesini sürdürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda 5 milyon TL azalarak 384 milyon TL seviyesine indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 10 trilyon 447,8 milyar TL'ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerler artış gösterdi. Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler yükselirken, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerlerde sınırlı gerileme görüldü.

Yabancı para pozisyonlarında ise artış dikkat çekti. Bilanço içi yabancı para pozisyonu -2 trilyon 270,9 milyar TL olurken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 2 trilyon 350,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu ise 79,83 milyar TL'ye yükseldi.

Öte yandan sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 608,8 milyar TL'ye çıktı.