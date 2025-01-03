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KKM'de gerileme yavaş da olsa sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Haber Merkezi
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KKM'de gerileme yavaş da olsa sürüyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 23 milyar 582 milyonluk düşüşler 1 trilyon 153,5 milyar TL'den 1 trilyon 129,9 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 638,3 milyar TL'den 15 trilyon 900,6 milyar TL'ye, mevduat 18 trilyon 544,4 milyar TL'den 18 trilyon 998,8 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 982,9 milyar TL'den 2 trilyon 11,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 728,8 milyar TL'den 1 trilyon 795,1 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 282,2 milyar TL'den 287,5 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 27 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.

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