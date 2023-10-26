KKM’de haftalık bazda rekor gerileme

Ali Orhan Yalçınkaya

Döviz Rezervleri

13 Ekim haftasında 124.5 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 20 Ekim itibariyle 1.6 milyar dolar artarak 126.1 milyar dolara yükseldi. Yılın başından bu yana rezervlerdeki gerileme böylece 2.6 milyar dolar oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 740 milyon dolar azalarak 82.6 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri 2.4 milyar dolar artarak 43.6 milyar dolara yükseldi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre ise TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 0.5 milyar dolar artarak 22.6 milyar dolar düzeyine yükseldi.

20 Ekim itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi, bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 0.7 milyar dolar artarak 78.3 milyar dolara yükseldiğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezerv pozisyonu –55.7 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.2 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 13 Ekim haftasında 173.2 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 20 Ekim haftasında 2.3 milyar dolar artarak 175.4 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz haftaki artış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 456 milyon dolar arttığını görmekteyiz. Böylece yılın başından itibaren azalış 18.6 milyar dolar oldu.

Detaylarda tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 1.2 milyar dolar artarak 73.0 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 1.1 milyon dolar artarak 102.5 milyar dolara yükseldi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 1.2 milyar dolar artarak 146.4 milyar dolara, altın mevduatı 1.1 milyar dolar artarak 29.0 milyar dolara yükseldi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 85.5 milyar TL rekor azalışla 3 trilyon 70 milyar TL’ye (110.2 milyar dolar) geriledi. Böylece 25 Ağustos’tan bu yana KKM 337.8 milyar TL gerileme kaydetmiş oldu.

Menkul Kıymet Hareketleri

13 Ekim haftasında 31.5 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 20 Ekim ile biten haftada 29.1 milyar dolara, 62.8 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 61.6 milyon dolara gerilerken, 2.6 milyar dolar olan DİBS stok miktarı ise değişim göstermedi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 106.8 milyon dolar satış, DİBS’lerde 4.1 milyon dolar alış gerçekleştirdiler. Böylece menkul kıymetlerden toplamda 102.7 milyon dolarlık çıkış olurken, yılın başından bu yana toplam giriş 909 milyon dolara geriledi.

Krediler

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri ise bankacılık sektöründe kredilerin 20 Ekim haftasında kamu, özel bankalar ve sektör genelinde bir önceki haftaya göre gerilediğine işaret ediyor.

Kamu ve özel bankalar ile genel olarak sektörün vermiş olduğu krediler, kur etkisinden arındırarak 13 haftalık ortalaması yıllıklandırıldığında, Nisan ayı sonunda görülen zirvenin ardından takip eden 16 hafta boyunca azalış kaydetmişti. 11Ağustos’ta bu yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra sektörde kredi verme eğiliminin arttığı gözlemlemiştik. 6 Ekim’e kadar devam eden bu sürecin o tarihten sonra gerilemeye başladığı izleniyor.