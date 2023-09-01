KKM'de ocaktan sonra ilk düşüş

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 3,37 trilyon TL ile ocak ayından bu yana ilk kez geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 405 milyar TL'den 3 trilyon 368,7, milyar TL'ye indi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 366 milyar TL'den 10 trilyon 349,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 12 trilyon 987 milyar TL'den 12 trilyon 892,1 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 419 milyar TL'den 1 trilyon 434,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 865,3 milyar TL'den 890 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 172,3 milyar TL'den 172 milyar TL'ye indi.

Veriler 25 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.