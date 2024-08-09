KKM’de rekor çözülme yaşandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon liralık azalışla 1 trilyon 764,3 milyar liraya gerileyerek haftalık bazda oransal olarak tüm zamanların en hızlı düşüşüne işaret etti.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 2 Ağustos haftasında 138 milyar 169 milyon lira artarak 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 363 milyon liradan, 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 148 milyar 385 milyon lira azalarak 16 trilyon 783 milyar 210 milyon liraya düştü.

150,4 milyar dolar

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artışla 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

Buna göre, 2 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 584 milyon dolar artışla 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 791 milyon dolar artışla 56 milyar 104 milyon dolardan, 57 milyar 895 milyon dolara çıktı.

169,2 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri’ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında net 169,2 milyon dolarlık hisse senedi, 162,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 16,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Temmuz itibarıyla 40 milyar 588 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Ağustos'ta 39 milyar 23 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 696,5 milyon dolardan 13 milyar 484,1 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları 416,6 milyon dolardan 432 milyon dolara yükseldi.