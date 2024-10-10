KKM'de sınırlı düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 511,7 milyar TL'den 1 trilyon 490,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 926,2 milyar TL'den 14 trilyon 954,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 940,5 milyar TL'den 17 trilyon 606,1 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 829,2 milyar TL'den 1 trilyon 837,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 624,4 milyar TL'den 1 trilyon 629,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 260,9 milyar TL'den 264,6 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 4 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.